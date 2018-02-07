Экс-глава СБУ: Приказ о разблокировании парламента Крыма не выполнили

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил во время допроса в суде, что Виктора Януковича должны были задерживать в Крыму на основании документов МВД.



Об этом он заявил в среду.



"Так как я помню из разговоров, это были (документы о - ред.) подтверждении, что Янукович прячется на одной из государственных резиденций. Что он находится под охраной УГО и третье, что идет военная оккупация Крыма", - сказал он.



Наливайченко также рассказал, что передвигался по Крыму на автобусах МВД и еще раз заявил, что находился там в качестве нардепа. По его словам, он не проводил обысков в резиденции Януковича в Крыму.



Также экс-глава СБУ рассказал, что 27 февраля давал приказ о разблокировании парламента Крыма, однако его не выполнили.



"Была немедленно созвано совещание у и.о. президента Турчинова. Приказы он отдал жесткие по линии МВД и по линии СБУ. Соответственно они начали выполняться", - сказал он.



"(С моей стороны - ред.) приказ был отдан подчиненным, как я считал хоть каким-то, которые его могут выполнить. Они его не выполнили... Мои заместители, тогда были назначены - генерал Цыганок и без воинского звания Андрей Левус - они дальше уже организовывали работу СБУ", - рассказал Наливайченко.



По словам Наливайченко, далее приказ отдавался руководителям подразделений в Крыму, однако руководители предали и не захотели его выполнять.



Ранее, Наливайченко заявил, что видел российских спецпризанченцив на Майдане в 2014 году, и видел, как на российские шевроны одели украинский спецформу.



Также он рассказал, что в 2014 году крымская милиция передала оружие российским диверсантам.



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