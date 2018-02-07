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Экс-глава СБУ: Приказ о разблокировании парламента Крыма не выполнили

Среда, 7 февраля 2018, 14:33
Экс-глава СБУ: Приказ о разблокировании парламента Крыма не выполнили

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил во время допроса в суде, что Виктора Януковича должны были задерживать в Крыму на основании документов МВД.

Об этом он заявил в среду.

"Так как я помню из разговоров, это были (документы о - ред.) подтверждении, что Янукович прячется на одной из государственных резиденций. Что он находится под охраной УГО и третье, что идет военная оккупация Крыма", - сказал он.

Наливайченко также рассказал, что передвигался по Крыму на автобусах МВД и еще раз заявил, что находился там в качестве нардепа. По его словам, он не проводил обысков в резиденции Януковича в Крыму.

Также экс-глава СБУ рассказал, что 27 февраля давал приказ о разблокировании парламента Крыма, однако его не выполнили.

"Было немедленно созвано совещание у и.о. президента Турчинова. Приказы он отдал жесткие по линии МВД и по линии СБУ. Соответственно они начали выполняться", - сказал он.

"(С моей стороны - ред.) приказ был отдан подчиненным, как я считал хоть каким-то, которые его могут выполнить. Они его не выполнили... Мои заместители, тогда были назначены - генерал Цыганок и без воинского звания Андрей Левус - они дальше уже организовывали работу СБУ", - рассказал Наливайченко.

По словам Наливайченко, далее приказ отдавался руководителям подразделений в Крыму, однако руководители предали и не захотели его выполнять.

Ранее Наливайченко заявил, что видел российских спецназовцев на Майдане в 2014 году, и видел, как на российские шевроны надели украинскую спецформу.

Также он рассказал, что в 2014 году крымская милиция передала оружие российским диверсантам.

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Темы: КиевКрыманнексияНаливайченко
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