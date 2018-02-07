Тенюх рассказал, как не прошел его план борьбы за Крым

После президентства Виктора Януковича украинская армия была в плохом состоянии и против ее привлечения к обороне Крыма выступали некоторые члены СНБО.



Об этом Игорь Тенюх, который исполнял обязанности министра обороны с 27 февраля по 25 марта 2014 года, рассказал в Оболонском райсуде Киева в процессе о государственной измене Януковича.



Он рассказал, что 28 февраля на заседании Совета нацбезопасности и обороны он рассказал об обстановке в Крыму и "на границах от Чернигова до Мариуполя, где российские вооруженные силы разворачивали уже свои группировки – от 60-ти до 80 тысяч", при том что "прямая дорога от Чернигова до Киева для танковой бригады – это 4 часа ходу".



"Я настаивал на немедленном принятии решения по приведению Вооруженных сил Украины в полную боевую готовность с развертыванием в указанные районы. Самое главное – южное направление и Крым", – припомнил Тенюх.



"Тимошенко тогда выступила резко против. Она сказала: развертывание ВСУ приведет к широкомасштабному наступлению Российской Федерации на Украину, и надо думать не только о Крыме, но и обо всей Украине. На что я ответил: На что нам вооруженные силы? Уже идет захват украинский территории", – добавил он.



"В дальнейшем было принято решение о приведении ВСУ в полную боевую готовность, но без выхода из воинских частей", – сказал Тенюх и добавил, что события развивались так быстро, что потом уже не было выбора, кроме как выходить в проблемные районы



Он отметил, что ВСУ привели в полную боеготовность: "С 28-го (февраля) началось и 20-го (марта) закончилось". А вот команду привести в готовность Военно-морские силы не выполнили.



Бывший и.о. министра обороны добавил, что просил разрешить ему использовать боевую авиацию – штурмовую и бомбардировочную: "Такого разрешения я не получил".



Тенюх, как и Валентин Наливайченко, сказал, что военное положение надо было вводить немедленно. Почему Александр Турчинов на это не согласился, ему не известно.



Однако он опроверг утверждение адвоката Януковича о "сдаче Крыма без боя": "Благодаря тому, что ВСУ были приведены в боеготовность, вы можете сидеть сейчас здесь", – сказал Тенюх и добавил, что прежние власти "готовили к сдаче не только Крым, а пол-Украины".



На вопрос о том, действительно ли Степан Полторак предлагал выводить украинские части из Крыма, Тенюх ответил: "Мой план состоял в том, чтобы идти на прорыв, потому что это война. Мой план не поддержали. Поэтому я подал в отставку".



Он не уверен, что и его план помог бы. "Но то, что Вооруженные силы были в плачевном состоянии, – это факт", – сказал Тенюх.



На вопрос, были ли у ВСУ в Крыму военнослужащие, готовые защищать украинскую территорию в случае приказа, он заверил: "Конечно, были".



Тенюх заявил, что поэтому и требовал держать военные части – и благодаря таким военнослужащим удалось выиграть время и сплотить войско до 25 марта.



"С первого дня я выступал за то, чтобы в Крым вылетела правительственная делегация", – сказал он, но не смог сказать, кто был против.



"Весенний ливень" был осуществлен, а вот дальнейшие мои предложения не поддержали, поэтому я подал в отставку", – отметил Тенюх.



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