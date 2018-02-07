Наливайченко: Военное положение надо было вводить 20 февраля 2014 года

Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко считает, что еще 20 февраля 2014 года в Украине надо было ввести военное положение.



Об этом он заявил в Оболонском райсуде Киева, который рассматривает дело Виктора Януковича о государственной измене.



Наливайченко считает, что аннексия Крыма началась еще с "харьковских соглашений" с Россией.



На вопрос адвоката Виталия Сердюка, почему Валентин Наливачйенко и Арсен Аваков искали только Виктора Януковича, но, имея влияние на "Альфу", не помешали началу оккупации и не задержали других правонарушителей, свидетель ответил:



"Во-первых, не имел полномочий на то время (был депутатом – ред.), к сожалению. Во-вторых, убежден был и есть, что именно Янукович и отвечал за все, что произошло и во время Революции достоинства, и за то, что предшествовало российской агрессии".



"Более того, был убежден, что надо немедленно вводить военное положение – Вооруженные силы Украины для защиты Крыма (применить). Для этого нужно было решение главнокомандующего, был нужен новый Генеральный штаб, нужны полномочия легитимного президента", – сказал Наливайченко.



По его словам, оккупации способствовало предательство руководителей СБУ и недостаточное количество верных присяге депутатов крымского парламента.

"Военное положение надо было ввести с начала оккупации Крыма – с 20 февраля 2014 года. Но агрессор получил в свои руки не только развалившуюся страну в результате деятельности режима Януковича, но еще и в виде коллаборационистов и непосредственно в лице вашего подзащитного и других силовиков", – заявил Наливайченко.



Кроме того, комментируя заседание Совета национальной безопасности Украины 28 февраля 2014 года, он сказал, что тогда было понимание, что сил для обороны недостаточно.

Как известно, Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись сменой власти в Украине, подавленностью от расстрелов на Майдане и реакцией на протесты части крымчан. Аннексии предшествовала российская пропаганда и наращивание военной силы РФ в АРК.

20 февраля в Киеве снайперы расстреляли на Майдане независимости людей, протестующих против политики команды Виктора Януковича. Вечером 21 февраля экс-президент уехал из киевской резиденции "Межигорье".

Начиная с 22 февраля 2014 года происходило наращивание российских сил на юге РФ и в Крыму.



16 марта 2014 года состоялся незаконный и нерепрезентативный "референдум" по статусу Крыма, который пророссийский парламент АРК назначил 27 февраля. Уже 18 марта Россия торжественно "приняла" Крым в состав Российской Федерации.

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