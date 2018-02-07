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Наливайченко: Военное положение надо было вводить 20 февраля 2014 года

Среда, 7 февраля 2018, 14:48
Наливайченко: Военное положение надо было вводить 20 февраля 2014 года

Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко считает, что еще 20 февраля 2014 года в Украине надо было ввести военное положение.

Об этом он заявил в Оболонском райсуде Киева, который рассматривает дело Виктора Януковича о государственной измене.

Наливайченко считает, что аннексия Крыма началась еще с "харьковских соглашений" с Россией.

На вопрос адвоката Виталия Сердюка, почему Валентин Наливайченко и Арсен Аваков искали только Виктора Януковича, но, имея влияние на "Альфу", не помешали началу оккупации и не задержали других правонарушителей, свидетель ответил:

"Во-первых, не имел полномочий на то время (был депутатом – ред.), к сожалению. Во-вторых, убежден был и есть, что именно Янукович и отвечал за все, что произошло и во время Революции достоинства, и за то, что предшествовало российской агрессии".

"Более того, был убежден, что надо немедленно вводить военное положение – Вооруженные силы Украины для защиты Крыма (применить). Для этого нужно было решение главнокомандующего, был нужен новый Генеральный штаб, нужны полномочия легитимного президента", – сказал Наливайченко.

По его словам, оккупации способствовало предательство руководителей СБУ и недостаточное количество верных присяге депутатов крымского парламента.

"Военное положение надо было ввести с начала оккупации Крыма – с 20 февраля 2014 года. Но агрессор получил в свои руки не только развалившуюся страну в результате деятельности режима Януковича, но еще и в виде коллаборационистов и непосредственно в лице вашего подзащитного и других силовиков", – заявил Наливайченко.

Он признал: "Ежедневно мы получали информацию от украинских спецслужб о подготовке российского вторжения по всей территории нашего государства – от Харьковской области до Одесской... Именно в этом была опасность конца февраля, марта и даже апреля 2014 года".

"И первые подразделения, которые удавалось восстановить... направлялись защищать каждый хотя бы свой город, свою территорию", – пояснил Наливайченко.

На вопрос, почему он не поехал второй раз в Крым, когда возглавил СБУ, свидетель ответил, что выполнял свои обязанности в Киеве.

На вопрос, почему "Альфу" не задействовали для защиты здания крымского парламента и правительства, Наливайченко сказал, что после событий на Майдане в спецоперациях в Крыму она не могла участвовать.

"По закону освобождение административных помещений, как и защита, – это функция не СБУ, а Министерства внутренних дел", – добавил свидетель.

Наливайченко подчеркнул: "Предательство и переход на службу ФСБ России на уровне руководства крымских органов СБУ начались 20 февраля, с начала агрессии Российской Федерации и оккупации Крыма".

"К сожалению, ни вы, ни я не могли помешать 20-24 февраля такому коллаборантству при том развале системы национальной безопасности, в том числе на территории АР Крым", – отметил Наливайченко.

"Первые же мои приказы защищать, арестовывать, а не ходить на совещания к офицерам ФСБ, не переходить на сторону врага, а оставаться верными украинской присяге, я был вынужден публично, в том числе с Youtube публиковать, поскольку даже связь правительственная была отключена", – сказал экс-глава СБУ.

Комментируя заседание Совета национальной безопасности Украины 28 февраля 2014 года, он сказал, что тогда было понимание, что сил для обороны недостаточно.

Как известно, Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись сменой власти в Украине, подавленностью от расстрелов на Майдане и реакцией на протесты части крымчан. Аннексии предшествовала российская пропаганда и наращивание военной силы РФ в АРК.

20 февраля в Киеве снайперы расстреляли на Майдане независимости людей, протестующих против политики команды Виктора Януковича. Вечером 21 февраля экс-президент уехал из киевской резиденции "Межигорье".

Начиная с 22 февраля 2014 года происходило наращивание российских сил на юге РФ и в Крыму.

16 марта 2014 года состоялся незаконный и нерепрезентативный "референдум" по статусу Крыма, который пророссийский парламент АРК назначил 27 февраля. Уже 18 марта Россия торжественно "приняла" Крым в состав Российской Федерации.

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Валентина Романенко, Алена Рощенко, УП

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Темы: Крыманнексиядело о госизменеНаливайченкоРосcия
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