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Активистка Femen разделась для Порошенка на Венском балу

Пятница, 9 февраля 2018, 04:05

Активистка Femen атаковала обнаженным телом президента Украины Петра Порошенко во время его визита на Венский бал в Австрии.

Об этом сообщается на странице Femen в Facebook.

Активистка вышла на красную дорожку и обнажила грудь с надписью: "Poroshenko, get the fuck out of the Ball!".

 

"Украинская секстремистка Алиса Виноградова с красной дорожки обратилась к аристократической публике с предложением изгнать на х&й с бала украинского шоколадного барона", - говорится в сообщении.

 

В Femen отметили, что целью акции было известить общественность о недопустимости присутствия на аристократическом рауте "примитивного барыги и казнокрада Порошенко".

Активистку задержали правоохранители.

Напомним, 14 ноября прошлого года участницы FEMEN подожгли у главного магазина Roshen в Виннице декорацию в виде трамвая.

В тот же день появилась информация, что в столице трое неизвестных мужчин похитили активистку FEMEN.

Впоследствии Винницкая полиция сообщила о задержании в Киеве активистки FEMEN Алисы Виноградовой.

16 ноября суд в Виннице выбрал Виноградовой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, который истек в середине января.

Темы: ПорошенкоАвстрияакции
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