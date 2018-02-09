Активистка Femen разделась для Порошенка на Венском балу
Активистка Femen атаковала обнаженным телом президента Украины Петра Порошенко во время его визита на Венский бал в Австрии.
Об этом сообщается на странице Femen в Facebook.
Активистка вышла на красную дорожку и обнажила грудь с надписью: "Poroshenko, get the fuck out of the Ball!".
"Украинская секстремистка Алиса Виноградова с красной дорожки обратилась к аристократической публике с предложением изгнать на х&й с бала украинского шоколадного барона", - говорится в сообщении.
В Femen отметили, что целью акции было известить общественность о недопустимости присутствия на аристократическом рауте "примитивного барыги и казнокрада Порошенко".
Активистку задержали правоохранители.
Напомним, 14 ноября прошлого года участницы FEMEN подожгли у главного магазина Roshen в Виннице декорацию в виде трамвая.
В тот же день появилась информация, что в столице трое неизвестных мужчин похитили активистку FEMEN.
Впоследствии Винницкая полиция сообщила о задержании в Киеве активистки FEMEN Алисы Виноградовой.
16 ноября суд в Виннице выбрал Виноградовой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, который истек в середине января.