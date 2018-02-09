Шепелев рассказал, как его задержали

Экс-депутат Александр Шепелев заявляет, что неизвестные задержали его несколько дней назад и выбивали из него информацию о представителях властей.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в ожидании возвращения судьи из совещательной комнаты.

Он заявил, что находясь за границей писал в Украину и хотел вернуться, ждал ответа.

"Вчера меня только задержали. До этого несколько дней меня арестовали. Украли можно сказать – мешок на голову, в машину. Представились военной прокуратурой, спецотдел. Держали два дня непонятно где, непонятно в каком гараже", - сказал он.

Фото Эльдар Сарахман, УП

"Требовали от меня информацию на действующую власть: Порошенко, Тимошенко, Турчинову по олигархам. При этом меня постоянно били ", - сказал Шепелев и добавил, что после этого его "помыли, зашили, переодели в другую одежду".

Он также сказал, что пока находился там, люди, задержавшие его, постоянно созванивались с кем-то по телефону и называли фамилии: Сергей Дядечко, Аркадий Пермяков.

Шепелев сказал, что после этого он оказался в лесу в районе Конча-Заспы на 40-50-ом километре.

После этого, по его словам, по анонимному звонку там оказалась СБУ.

"Меня привезли на Аскольдов переулок", - добавил он.

Дальше Шепелев не успел договорить, потому что в зал вернулся суд.

Фото Эльдар Сарахман, УП

Как известно, Шепелев был задержан в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Ранее в апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

Он бежал в Венгрию, которая впоследствии выдала его Украине. Однако из Украины Шепелев сбежал из-под ареста в больнице вместе с конвоиром в Россию.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.

В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелев