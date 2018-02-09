Появились детали задержания экс-нардепа: при себе имел удостоверение "ДНР"

Подозреваемого в госизмене бывшего народного депутата от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева задержали 8 февраля сотрудники СБУ. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Александр Шепелев Фото: zn.ua

По ее информации, при себе у задержанного обнаружен ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности ДНР".

Пресс-секретарь рассказала, что в отношении Шепелева Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве "по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений". С 2014 года он находился в розыске.

В частности, военная прокуратура ведет в отношении экс-нардепа следствие по подозрению в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).

"Сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия, связанные с избранием меры пресечения. В Печерский районный суд г. Киева подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - пишет Сарган.

По ее словам, заседание назначено на 11:30 пятницы, 9 февраля. Судья - Литвинова.

По информации "Укринформа", Шепелева задержали в Конча-Заспе под Киевом, где у него дом. Якобы он там жил уже неделю.

Сообщается, что сейчас бывший депутат находится в следственном изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке столицы.

Как известно, Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

В апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелев в ночь на 6 июля 2014 года сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.

В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.

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