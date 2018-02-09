Порошенко прокомментировал жалобы 1+1 на Нацбанк

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Пятница, 9 февраля 2018, 19:32

Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимыми действия, которые журналисты могут воспринимать как вмешательство в их профессиональную деятельность.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

"После возвращения из Австрии обсудил с президентом ситуацию вокруг журналистов канала 1+1. Позиция президента однозначна: любые действия, которые могут восприниматься журналистами как вмешательство в их профессиональную деятельность, недопустимы", - отметил спикер.

Как известно, в "1+1 Медиа" заявили, что Национальный банк потребовал от "Приватбанка" выписки со счетов, на имена топ-менеджеров, журналистов, ведущих телеканала и сотрудников "Квартала 95".

Этот запрос в медиа-холдинге рассматривают как "прямое давление со стороны высшего руководства страны и попытки политического преследования накануне выборов".

В то же время в Нацбанке сообщают, что во время проверки ПАО КБ "Приватбанк" НБУ выявил ряд транзакций с признаками правонарушений.

В ведомстве рассказали, что сделали уже более 70 запросов для проверки операций с признаками нарушений по отношению к 200 юридическим лицам, а не только к компании "1+1 Медиа".

Украинская правда
Темы: Порошенко СМИ медиа НБУ Приват
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