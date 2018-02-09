Парубий рассказал, когда Рада может принять законопроект о Антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент вышел на финишную прямую в дискуссии о Антикоррупционном суде и прогнозирует, что через полтора месяца выйдет на принятие соответствующего законопроекта.

Об этом Парубий рассказал в интервью телеканалу "Рада".

"Я надеюсь, что мы сможем в течение полутора месяца выйти на финальное голосование в Верховной Раде Украины", - заявил председатель парламента.

Он добавил, что сейчас есть дискуссия по поводу некоторых положений законопроекта.

"Наши партнеры считают, что не все из положений Венецианской комиссии были учтены в президентском законопроекте. Я предполагаю, что между первым и вторым чтением мы сможем эти дискуссии завершить и внести эти положения Венецианской комиссии", - отметил Парубий.

По его словам, он убежден, что при формировании повестки дня на всю сессию Рады, в него приобщат законопроект о Антикоррупционном суде.

"После того должно быть решение профильного комитета и безотлагательно я этот вопрос предложу на рассмотрение Верховной Рады", - заверил Парубий.

Как известно, председатель Верховной Рады Андрей Парубий в понедельник 5 февраля заявлял, что запустит процедуру принятия закона о Высшем антикоррупционный суд уже во вторник.

18 января Верховная Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде и 4 альтернативные законопроекты.



22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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