Миссия ОБСЕ раскритиковала ВСУ за взятие под контроль сел в "серой зоне"

В мониторинговой миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские военные берут под контроль населенные пункты в так называемой серой зоне на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге в четверг первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, недавнее вхождение бойцов ВСУ в маленькое село Новоалександровка, которое находилось в "серой зоне" Луганской области, переместило позиции Вооруженных сил Украины еще ближе к линии соприкосновения.

"Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию", - заявил Хуг.

Он сказал, что такие действия украинской армии накалили ситуацию в западных районах Луганщины.

Представитель миссии напомнил, что согласно Минским договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед, а должны оставаться на своих позициях.

"За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороне, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия", - отметил Хуг.

Как стало известно 31 января, Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области, которое находилось в так называемой серой зоне между позициями ВСУ и боевиков.

2 февраля штаб АТО сообщил о возвращении еще одного села из серой зоны - Екатериновка Луганской области.

Евгений Кизилов, УП