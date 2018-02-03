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Штаб АТО заявил о возвращении еще одного села из серой зоны

Суббота, 3 февраля 2018, 23:03

Населенный пункт Катериновка Луганской области, расположенный вблизи линии разграничения, возвращен из серой зоны под контроль Украины.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в пятницу вечером.

"Сообщаем, что населенный пункт Катериновка Луганской области, который расположен вблизи линии разграничения, уже длительное время подконтролен Украины", - заявили в штабе.

Там добавили, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины помогают местному населению в решении насущных вопросов и возврату к мирной жизни.

Вместе с тем, журналист Андрей Цаплиенко написал в Facebook, что Катериновка - это пятое село за два месяца, которое украинские военные вернули Украине.

Он вспоминает, что был здесь почти год назад: "Тогда это была опасная серая зона, и на улице можно было увидеть боевиков".

"Наших военных встречали очень тепло. Просили открыть блок-посты и запустить хотя бы автобус в "большую" Украину. Катериновка дома", - написал журналист.

Он также сообщил, что в одном из домов украинские военные нашли удостоверение командира боевиков по кличке "Дохлый". О его судьбе ничего не известно.

Как известно, 31 января "Военное телевидение" сообщило, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области, которое находилось в так называемой серой зоне между позициями ВСУ и боевиков.

2 февраля Луганский губернатор Юрий Гарбуз поручил подготовить документы о включении села Новоолександровка в населенные пункты, где действуют органы государственной власти.

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Темы: Донбасс
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