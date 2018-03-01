США о новых ядерных ракетах РФ: "Мы не удивлены"

В Пентагоне критически восприняли заявления президента РФ Владимира Путина о новых ядерных ракетах.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы долго наблюдаем за Россией. Мы не удивлены", - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Она отметила, что оружие, о котором рассказал Путин развивали очень долго. Из-за этого американские чиновники ставят под сомнение то, добавила ли Россия новые возможности для своего ядерного арсенала, кроме уже известных американским военным и разведке.

Как известно, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.