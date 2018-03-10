Украинская сборная завоевала 5 медалей в первый день Паралимпиады-2018

Биатлонисты Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков), Игорь Рептюх, Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский принесли Украине первые награды на Паралимпийских Играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Ляшенко выиграла "бронзу" в гонке на 6 км (стоя). "Золото" и "серебро" - у россиянок Екатерины Румянцевой и Анны Милениной, которые выступают как "нейтральные паралимпийские спортсмены".

Отметим, что в этой гонке еще три украинки попали в топ-10: Юлия Батенкова-Бауман финишировала четвертой, Ирина Буй - шестой, Богдана Конашук - десятой.

Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя). Украинец преодолел дистанцию ​​с 1 промахом за 19 минут 27,6 секунды. "Золото" получил француз Бенджамин Девиет, а "серебро" - спортсмен из Канады Марк Арендц.

В топ-15, кроме Рептюха, пробились еще 3 наших биатлонистов. Григорий Вовчинский финишировал четвертым, Виталий Сытник - одиннадцатым, а Сергей Романюк показал 15-й результат.

Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) стала серебряным призером в спринте среди женщин с проблемами зрения. Она отстала от лидера на 38,5 секунды.

"Золото" - у спортсменки под нейтральным флагом Михайлини Лысовой, "бронза" - у Светланы Сахненко из Беларуси.

Еще одна украинка Ольга Прилуцкая (гайд Борис Бабар) финишировала четвертой.

Виталий Лукьяненко принес Украине первое "золото", выиграв спринт среди мужчин с проблемами зрения. "Бронза" - у Анатолия Ковалевского. Еще 5 наших биатлонистов - в топ-12: четвертый - Ярослав Решетинский, пятым финишировал Юрий Уткин, шестым - Дмитрий Суярко, восьмым стал Александр Казик, двенадцатый - Александр Махоткин.

Паралимпиада-2018 стартовала в Южной Корее 9 марта, Игры продлятся 9 дней. За медали будут бороться спортсмены из 49 стран.

Украину представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

Алексей Павлыш, УП