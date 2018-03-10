Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская сборная завоевала 5 медалей в первый день Паралимпиады-2018

Суббота, 10 марта 2018, 05:49
Виталий Лукьяненко

Биатлонисты Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков), Игорь Рептюх, Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский принесли Украине первые награды на Паралимпийских Играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Ляшенко выиграла "бронзу" в гонке на 6 км (стоя). "Золото" и "серебро" - у россиянок Екатерины Румянцевой и Анны Милениной, которые выступают как "нейтральные паралимпийские спортсмены".

Отметим, что в этой гонке еще три украинки попали в топ-10: Юлия Батенкова-Бауман финишировала четвертой, Ирина Буй - шестой, Богдана Конашук - десятой.

Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя). Украинец преодолел дистанцию ​​с 1 промахом за 19 минут 27,6 секунды. "Золото" получил француз Бенджамин Девиет, а "серебро" - спортсмен из Канады Марк Арендц.

В топ-15, кроме Рептюха, пробились еще 3 наших биатлонистов. Григорий Вовчинский финишировал четвертым, Виталий Сытник - одиннадцатым, а Сергей Романюк показал 15-й результат.

Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) стала серебряным призером в спринте среди женщин с проблемами зрения. Она отстала от лидера на 38,5 секунды.

"Золото" - у спортсменки под нейтральным флагом Михайлини Лысовой, "бронза" - у Светланы Сахненко из Беларуси.

Еще одна украинка Ольга Прилуцкая (гайд Борис Бабар) финишировала четвертой.

Виталий Лукьяненко принес Украине первое "золото", выиграв спринт среди мужчин с проблемами зрения. "Бронза" - у Анатолия Ковалевского. Еще 5 наших биатлонистов - в топ-12: четвертый - Ярослав Решетинский, пятым финишировал Юрий Уткин, шестым - Дмитрий Суярко, восьмым стал Александр Казик, двенадцатый - Александр Махоткин.

После первого дня соревнований Украина занимает 4 место в медальном зачете (1 "золото", 1 "серебро", 3 "бронзы"), лидируют США (3-1-1).

Паралимпиада-2018 стартовала в Южной Корее 9 марта, Игры продлятся 9 дней. За медали будут бороться спортсмены из 49 стран.

Украину представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

Алексей Павлыш, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Паралимпиада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Паралимпиада
Футбол: Украина выиграла чемпионат мира среди паралимпийцев и Дефлимпиаду
Путин придумал альтернативную паралимпиаду – все медали делят между Беларусью и Россией
Сборная Украины завоевала 11 золотую медаль на Паралимпиаде и установила рекорд
Последние новости
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: