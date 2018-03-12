Депутат-поручитель за Труханова, владеет биткоинами на 2 миллиарда

Народный депутат от Блока Петра Порошенко, глава "Интернет партии Украины" Дмитрий Голубов за 2017 год разбогател почти на 2 миллиарда гривен биткоинами.

Соответствующие данные он указал в ежегодной декларации, опубликованной в Едином государственном реестре.

Среди денежных активов депутата значится криптовалюта суммарной стоимостью в 2 051 830 256 гривен. В 2016 году эта сумма составляла 125 204 361 гривен.

В прошлом году у Голубова появились биткоины стоимостью более чем 325,6 гривен.

Кроме того, подорожали те, которыми нардеп владеет еще с 2012 года. Стоимость таких биткоинив выросла на более 1,6 миллиона по сравнению с 2016 годом.

Наличные сбережения Голубова и его жены Анастасии Лашкаревой практически не изменились. Как и в 2016 году, они декларируют 280 тысяч долларов, а гривневые активы уменьшились на 50 гривен и составили более 838 тысяч.

Весь доход семьи Голубова за 2017 год, согласно его декларации, состоял из зарплаты депутата в 246 тысяч гривен. По сравнению с 2016 годом она выросла на почти 104 тысяч.

Согласно декларации, у жена Голубова никаких доходов за прошлый год не было.

В то же время, Анастасия Лашкарева в прошлом году стала основательницей и совладелицей ЖК "Парк фонтанов". Он кроме нее принадлежит Екатерине Лавренюк, которую СМИ называют матерью Лашкаревой, Светлане Щелкуновой и одесском депутату от БПП Денису Григорьеву.

Анастасия Лашкарева также является владелицей ТРК "Здоровье", которую она приобрела в 2016 году. В 2015 году ИМИ связывал этот телеканал с нардепом от "Оппоблока" Сергеем Киваловым.

Местные активисты обвиняли телеканал в "трансляции пророссийских сюжетов" и очернении Саакашвили, который тогда занимал должность председателя Одесской ОГА. За осквернение последнего Нацсовет объявлял предупреждение телеканалу.

Из недвижимости Голубов декларирует только гостиничный номер в Киеве, а его жена – квартиру в Одессе. Автомобилей супруги не имеют.

Депутат также владеет двумя товарными знаками. Согласно Государственному реестру свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, это рекламные услуги "Golubov" и услуги связи "Ghost".

Дмитрий Голубов является главой "Интернет партии Украины", в 2014 году был избран в Верховную Раду как мажоритарщик от БПП.

15 февраля Голубов взял на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в присвоении имущества.