Труханова отпустили на поруки нардепа БПП

Соломенский суд Киева отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова.



Такое решение зачитал судья в четверг.



Суд отпустил мэра на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Труханова освободили из-под стражи в зале суда.

Голубов был избран в парламент по мажоритарному округу №136 в Одесской области.



Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.



Ранее под Соломенским судом в Киеве произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.



Под судом собрались неизвестные в черном, пришедшие поддержать Труханова, националисты и правоохранители.



Ранее координатор "гражданский сектор евромайдана" Олег Слабоспицкий заявил, что в помещении суда присутствуют "титушки" в черном.

13 февраля в НАБУ подтвердило объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.



По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.



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