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Труханова отпустили на поруки нардепа БПП

Четверг, 15 февраля 2018, 14:29
Труханова отпустили на поруки нардепа БПП

Соломенский суд Киева отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова.

Такое решение зачитал судья в четверг.

Суд отпустил мэра на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Труханова освободили из-под стражи в зале суда.

Голубов был избран в парламент по мажоритарному округу №136 в Одесской области.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.

Ранее под Соломенским судом в Киеве произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.

Под судом собрались неизвестные в черном, пришедшие поддержать Труханова, националисты и правоохранители.

Ранее координатор "гражданский сектор евромайдана" Олег Слабоспицкий заявил, что в помещении суда присутствуют "титушки" в черном.

13 февраля в НАБУ подтвердило объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

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Темы: местная властьсуд
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