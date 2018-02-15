Труханова отпустили на поруки нардепа БПП
Соломенский суд Киева отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова.
Такое решение зачитал судья в четверг.
Суд отпустил мэра на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.
Труханова освободили из-под стражи в зале суда.
Голубов был избран в парламент по мажоритарному округу №136 в Одесской области.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.
Ранее под Соломенским судом в Киеве произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил милиционер.
Под судом собрались неизвестные в черном, пришедшие поддержать Труханова, националисты и правоохранители.
Ранее координатор "гражданский сектор евромайдана" Олег Слабоспицкий заявил, что в помещении суда присутствуют "титушки" в черном.
13 февраля в НАБУ подтвердило объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.
По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.
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