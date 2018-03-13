ОБСЕ за сутки зафиксировала 41 взрыв на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 11 марта по 19:30 12 марта зафиксировала 41 взрыв.

Об этом говорится в отчете организации от 13 мая.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав примерно 40 взрывов против ориентировочно 20", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, при этом зафиксировав аналогичное количество взрывов (1)", - отметили в ОБСЕ.

"Миссия зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности. 9 марта в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 2 бронетранспортера (один БТР-80 и один типа БТР) в н.п. Верхнеторецкое", - говорится в отчете.

"12 марта команда СММ видела 3 бронированные разведывательные машины (две БРМ-1К и одну БРДМ-2) и 8 боевых машин пехоты (пять БМП-1 и три неустановленного типа) в н.п. Попасная, а также 2 БМП-2 на северной окраине участка разведения в районе Золотого", - подчеркнули в Миссии.

"12 марта в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 9 БМП-1 и 2 бронетранспортера (MT-ЛБ) возле Лобачевого", - добавили в ОБСЕ.