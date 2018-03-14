Луценко рассказала, когда Рада может рассмотреть проект о нацбезопасности

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что сейчас есть политическая воля парламента для того, чтобы проголосовать в первом чтении за законопроект о национальной безопасности №8068.

Об этом она сказала во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов, будет ли в четверг, 15 марта, рассматриваться в Раде проект закона о нацбезопасности, поданный президентом Петром Порошенко.

"Я думаю, что политическая воля парламента есть", - сказала Луценко.

Она добавила, что, по ее мнению, на рассмотрении в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны в среду он наберет большинство и зал готов голосовать.

"Следующим шагом президента, как главнокомандующего, будет работа над внесением изменений в Конституцию Украины о внешнеполитическом направлении развития Украины - это вступ в Европейский Союз и Альянс НАТО", - сказала представитель Порошенко в ВР.

Луценко добавила, что голосование за этот законопроект покажет видение народных депутатов относительно их государственной позиции, их отношение к защите и безопасности Украины.

Также она отметила, что в повестке дня парламента в четверг возможны и кадровые вопросы - увольнение и назначение главы НБУ, счетной палаты, омбудсмена и другие.

Как известно, 28 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о национальной безопасности.

Проект предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Министр обороны и его заместители будут назначаться на должности среди гражданских лиц с 1 января 2019 года.

Также проект предусматривает разделить должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, которые сейчас занимает Виктор Муженко.

Кроме того, в отдельной статье проекта речь идет о стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Реализовывать ее планируется "с использованием механизмов государственно-частного партнерства" и с "привлечением международной консультативной, финансовой, материально-технической помощи".

Кроме того, в представленном проекте изложена система обеспечения национальной безопасности и полномочия каждого из ее субъектов, в частности, президента, министерств обороны и внутренних дел, вооруженных сил, генштаба, СБУ, госпогранслужба и т. д.

В то же время, по сравнению с действующим в настоящее время законом "Об основах национальной безопасности Украины" предложенный президентом проект предлагает сокращение перечня приоритетных национальных интересов.

В частности, проект 8068 сосредоточен на таких сферах, как суверенитет и территориальная целостность, европейская и евроатлантическая интеграция и развитие экономики и гражданского общества. Таким образом, из перечня предлагается исключить такие пункты, как обеспечение прав и свобод человека и гражданина, обеспечения развития и функционирования украинского языка и защиту языков нацменьшинств, развитие духовности, моральных принципов, интеллектуального потенциала народа.

В президентском проекте также отсутствует перечень угроз национальным интересам и указано, что их должны определять различные документы, которые одобряются СНБО и утверждаются президентом.