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Луценко розповіла, коли Рада може розглянути проект про нацбезпеку

Середа, 14 березня 2018, 11:24

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що наразі є політична воля парламенту для того, щоб проголосувати у першому читанні за законопроект про національну безпеку №8068.

Про це вона сказала під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, чи буде у четвер, 15 березня, розглядатися у Раді проект закону про нацбезпеку, поданий президентом Петром Порошенком.

"Я думаю, що політична воля парламенту є", - сказала Луценко.

Вона додала, що, на її думку, на розгляді у комітеті з питань національної безпеки і оборони у середу він набере більшість і зал готовий голосувати.

"Наступний кроком президента, як головнокомандувача, буде робота над внесенням змін до Конституції України про зовнішньо-політичний напрямок розвитку України - це вступ до Європейського Союзу та  безпекового Альянсу НАТО", - сказала представник Порошенка у ВР.

Луценко додала, що голосування за цей законопроект покаже бачення народних депутатів щодо їхньої державницької позиції, їхнє ставлення до захисту та безпеки України.

Також вона зазначила, що у порядку денному парламенту у четвер можливі і кадрові питання - звільнення  та призначення голови НБУ, Рахункової палати, омбудсмена та інші.

Як відомо, 28 лютого президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про національну безпеку

Проект передбачає скасування трьох законів, об’єднуючи їх. Це закони "Про основи національної безпеки України", "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" та "Про організацію оборонного планування".

Крім того, у поданому проекті викладено систему забезпечення нацбезпеки та повноваження кожного з її суб’єктів, зокрема, президента, міністерств оборони та внутрішніх справ, збройних сил, генштабу, СБУ, держприкордон служби тощо.

Міністр оборони України і його заступники призначатимуться на посади з-поміж цивільних осіб від 1 січня 2019 року.

Також проект передбачає розмежувати посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ, які зараз обіймає Віктор Муженко.

Крім того, в окремій статті проекту йдеться про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. Реалізовувати її якої планується "з використанням механізмів державно-приватного партнерства" та із "залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги".

Водночас, порівняно із чинним наразі законом "Про основи національної безпеки України" запропонований президентом проект пропонує скорочення переліку пріоритетних національних інтересів.

Зокрема, проект 8068 зосередженний на таких сферах, як суверенітет і територіальна цілісність, європейська та євроатлантична інтеграція та розвиток економіки та громадянського суспільства. Таким чином, з переліку пропонується виключити такі пункти, як гарантування прав і свобод людини і громадянина, забезпечення розвитку і функціонування української мови та захист мов нацменшин, розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу народу.

В президентському проекті також відсутній перелік загроз національним інтересам та зазначено, що їх мають визначати різні документи, які схвалюються РНБО і затверджуються президентом.

Яна Міланова, УП
Теми: ЛуценкозаконодавствобезпілотникиПорошенкоВерховна Рада
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