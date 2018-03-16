Доступ к информации для журналистов ухудшился на 30% – ИМИ

В 2017 году доступ к информации для журналистов ухудшился на 30% в связи с введением слишком высоких ставок судебного сбора по делам о доступе к информации.

Об этом сообщает исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк в Facebook.

"Мало кто об этом говорит, но на самом деле, доступ к информации для журналистов в прошлом году ухудшился на 30%, по данным ИМИ. Причина – введение слишком высоких ставок судебного сбора – теперь, чтобы подать в суд на какого-то местного чинушу, журналисту нужно заплатить порядка 700 гривен. А если СМИ подаст в суд – это 1762 гривен. Это абсолютно неподъемные суммы для журналистов и медиа", - написала Романюк.

В связи с этим ИМИ вместе с Украинским Хельсинским союзом по правам человека и другими организациями разработали соответствующий законопроект, призванный улучшить доступ к информации.

Проект закона №8139 "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно доступа к правосудию (в информационных делах)" призван существенно уменьшить судебный сбор при подаче исков по реализации права на доступ к публичной информации и установить нулевую ставку авансового взноса за принудительное исполнение судебного решение по таким делам.

Сейчас авансовый взнос в исполнительном производстве составляет 7446 гривны.

15 марта данный документ зарегистрировали в Верховной Раде.

"Это важный и прогрессивный шаг и будем надеяться, что законопроект будет принят в этом году!", - написала Романюк.