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Доступ до інформації для журналістів погіршився на 30% – ІМІ

П'ятниця, 16 березня 2018, 09:47

У 2017 році доступ до інформації для журналістів погіршився на 30% у зв’язку з запровадженням надто високих ставок судового збору у справах про доступ до інформації.

Про це повідомляє виконавчий директор Інституту Масової Інформації Оксана Романюк у Facebook.

"Мало хто про це говорить, але насправді, доступ до інформації для журналістів минулого року погіршився на 30%, за даними ІМІ. Причина – запровадження занадто високих ставок судового збору – тепер, щоб подати до суду на якогось місцевого чинушу, журналісту треба сплатити порядка 700 гривень. А якщо ЗМІ подасть до суду – то 1762 гривень. Це абсолютно непідйомні суми для журналістів і медіа", - написала Романюк.

У зв’язку з цим ІМІ разом з Українською Гельсінською спілкою з прав людини з іншими організаціями розробили відповідний законопроект, покликаний покращити доступ до інформації.

Проект закону №8139 "Про внесення змін до окремих законів України щодо доступу до правосуддя (в інформаційних справах)" має на меті суттєво зменшити судовий збір при поданні позовів щодо реалізації права на доступ до публічної інформації та встановити нульову ставку авансового внеску за примусове виконання судового рішення у таких справах.

Наразі авансовий внесок у виконавчому провадженні становить 7446 гривні.

15 березня даний документ зареєстрували у Верховній Раді.

"Це важливий і прогресивний крок і будемо сподіватися, що законопроект буде прийнято цього року!", - написала Романюк. 

Теми: ЗМІмедіасудВерховна Рада
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