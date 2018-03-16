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Минюст взялся за скандальную смену власти в поселке под Киевом

Пятница, 16 марта 2018, 10:12

В Министерство юстиции поступила жалоба по поводу законности изменения поселкового председателя Коцюбинского, что под Киевом.

Об этом сообщила с трибуны Верховной Рады первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

Во время часа вопросов к правительству в парламенте народный депутат из фракции БПП Ольга Червакова обратилась к представителям Минюста с требованием разобраться с ситуацией, сложившейся в Коцюбинском.

По ее словам, на прошлой неделе регистратор города Ирпень, также расположенного возле столицы, незаконно заменил в реестре поселкового председателя Коцюбинского Ольгу Матюшину на "непонятное самопровозглашенное лицо"

Депутат подчеркнула, что для этого не было соответствующего решения городского совета, не было даже сессии, на которой его могли принять.

Она предупредила, что коцюбинцы уже готовят палатки для забастовки под Минюстом в Киеве и призвала как можно быстрее отменить эту регистрацию.

Бернацкая сказала, что в министерскую Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации уже поступило соответствующее заявление.

"По этому вопросу к нам поступила уже жалоба, после последней встречи мы ее проверили. Она соответствует требованиям. На следующей неделе будет принято решение о допуске или недопуске к рассмотрению, после этого она будет рассмотрена по существу", - заявила чиновница.

Она выразила уверенность, что если имело место нарушение, то комиссия обязательно отменит это регистрационное действие.

Как известно, ранее глава Коцюбинского поселкового совета Ольга Матюшина заявила, что ее отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

По ее словам, 7 марта "регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре ее фамилию как поселкового головы на фамилию депутата поселкового совета Николая Ерёменко".

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Киевместная властьскандалМинюст
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