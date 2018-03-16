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Хуг показал фото, как боевики стреляют по беспилотникам ОБСЕ

Пятница, 16 марта 2018, 13:18

На Донбассе впервые с начала марта стороны почти полностью соблюдают перемирие, но в то же время проводят боевые тренировки и готовится к возможной эскалации.

Об этом во время брифинга 16 марта рассказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, с 5 марта уровень насилия в зоне АТО снизился на 82%. При этом он отметил, что на прошлой неделе стороны использовали запрещенное вооружение 13 раз, против 300 за неделю до того.

В то же время он отметил, что локальные случаи нарушения режима прекращения огня наблюдались в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя.

Хуг добавил, что наличие тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, и близость расположения сторон, провоцируют новые случаи агрессии.

"Например, в Станице Луганской стороны разделяют буквально 300 метров. Там буквально каждый жест, возглас, замечание, вывешивание флага может подтолкнуть стороны к использованию имеющегося тяжелого вооружения", - сказал представитель ОБСЕ.

Он отметил, что наблюдатели миссии зафиксировали 30 единиц запрещенного вооружения - 10 в неподконтрольных правительству районах, и 20 в подконтрольных.

Также СММ зафиксировала проведение учений с боевым и стрелковым оружием, что, по мнению, наблюдателей, свидетельствует о намерениях к восстановлению агрессии.

"Проведение таких учений не только запрещено Минскими договоренностями, но и свидетельствует о намерениях, которые полностью расходятся с заявлениями о преданности утвержденного режима прекращения огня", - сказал Хуг.

Кроме того, он отметил, что уже шестую неделю подряд стороны блокируют работу миссии по мониторингу районов, в большинстве случаев, на оккупированных территориях Донбасса.

Так, только на прошлой неделе СММ ограничивали свободу передвижения 23 раза.

В частности, на участке с неконтролируемой границей с Россией.

Сообщается, что  наблюдателям запрещают доступ к отдельным районов, угрожают оружием и стреляют по беспилотникам ОБСЕ.

Так, он обнародовал фото, как 10 марта боевик целится из стрелкового оружия по беспилотнику.

 

Также представитель миссии добавил, что у людей, проживающих в зоне АТО и которые стали жертвами конфликта, "терпение подходит к концу".

Хуг не стал объяснять, к чему это может привести, но отметил, что стороны могут прекратить насилие и могут это сделать, если этого захотят, "потому что доказали это".

Ранее представитель Министерства обороны заявил, что полное затишье на линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористической операции продержалось сутки.

Яна Миланова, УП
Темы: ОБСЕАТОДонбасс
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