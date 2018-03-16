Полное затишье на линии соприкосновения продержалось сутки – штаб АТО

Полное затишье на линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористической операции продержалось сутки.



Об этом рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге 16 марта.



По его словам, в зоне АТО прошедшие сутки зафиксировано 4 прицельных обстрела.



"В целом в сторону наших военных было выпущено 14 вражеских мин калибра 82 миллиметра", - отметил Гуцуляк.



По его словам, силы АТО, соблюдая Минские соглашения и объявленное с полуночи 5 марта всеобъемлющее перемирие, ответный огонь не открывали



"В результате вражеских обстреле среди защитников Украины нет раненых или травмированных", - сказал полковник.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта, однако с тех пор нарушения режима тишины со стороны боевиков НВФ фиксировались ежедневно. За этот период сообщалось о 5 случаях гибели украинских бойцов.