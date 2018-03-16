Полное затишье на линии соприкосновения продержалось сутки – штаб АТО

261 просмотр
Пятница, 16 марта 2018, 12:47

Полное затишье на линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористической операции продержалось сутки.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге 16 марта.

По его словам, в зоне АТО прошедшие сутки зафиксировано 4 прицельных обстрела.

"В целом в сторону наших военных было выпущено 14 вражеских мин калибра 82 миллиметра", - отметил Гуцуляк.

По его словам, силы АТО, соблюдая Минские соглашения и объявленное с полуночи 5 марта всеобъемлющее перемирие, ответный огонь не открывали

"В результате вражеских обстреле среди защитников Украины нет раненых или травмированных", - сказал полковник.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта, однако с тех пор нарушения режима тишины со стороны боевиков НВФ фиксировались ежедневно. За этот период сообщалось о 5 случаях гибели украинских бойцов.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
powered by lun.ua
По теме
Сутки в АТО Боевики 4 раза нарушили тишину 16 марта 2018, 07:40
Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела 15 марта 2018, 19:15
Умер военный, получивший ранения в АТО 15 марта 2018, 14:15
Все новости
Главные новости
В Грузии сломанный подъемник "выбрасывал" лыжников, пострадали украинцы
Журналисты выяснили, как Марина Порошенко возглавила госфонд
Водителей предупредили о красном уровне угрозы от непогоды
Минэнерго хочет погасить долги ОРДЛО за электрику деньгами госбюджета
Все новости
афиша

Афиша событий на 16-18 марта

исследование

Сосредоточьтесь на одном деле, чтобы быть продуктивными