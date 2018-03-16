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ГПУ подозревает Новую Почту в возможной неуплате налогов

Пятница, 16 марта 2018, 21:49
ГПУ подозревает Новую Почту в возможной неуплате налогов

В Генеральной прокуратуре заявляют, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", - написала она.

Она заявила, что Юрий Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины .

Сарган добавила, что на следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто", - подытожила пресс-секретарь.

Как известно, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратураобыскиналоги
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