В США уволили экс-заместителя главы ФБР за 26 часов до выхода на пенсию

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс уволил экс-заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба менее чем за два дня до его выхода на пенсию.

Об этом сообщает CNN.

Как известно, 29 января этого года Маккейб ушел с должности заместителя директора ФБР. Ожидалось, что он досрочно выйдет на пенсию в воскресенье, 18 марта, на свое 50-летие.

Теперь, в связи с увольнением, экс-заместитель главы ФБР может не получить своей пенсии, которую он зарабатывал более чем два десятилетия.

Как отмечает CNN, таким образом была завершена карьера чиновника, который дослужился до того, чтобы стать вторым человеком в команде ФБР.

Сообщается, что причиной увольнения стало то, что Маккейб слил секретную информацию в СМИ, а также предоставил ложную информацию следователям Минюста.

В своем гневном заявлении Маккейб отметил, что его увольнение является частью более широких усилий по дискредитации ФБР и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по связям команды Трампа по РФ.

"Это является частью продолжающейся войны Администрации против ФБР и усилий относительно расследования специального прокурора, которая продолжается и по сей день. Их упорство в этой кампании только подчеркивает важность работы специального прокурора", - заявил уволенный экс-заместитель главы ФБР.

Вскоре после полуночи, Трамп отреагировал в своем Twitter.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!