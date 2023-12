У США звільнили екс-заступника глави ФБР за 26 годин до виходу на пенсію

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс звільнив екс-заступника глави ФБР Ендрю Маккейба менш ніж за два дні до його виходу на пенсію.

Про це повідомляє CNN.

Як відомо, 29 січня цього року Маккейб пішов з посади заступника директора ФБР. Очікувалося, що він достроково вийде на пенсію у неділю, 18 березня, на своє 50-річчя.

Тепер, у зв'язку зі звільненням, екс-заступник глави ФБР може не отримати своєї пенсії, яку він заробляв більш ніж два десятиліття.

Як відзначає CNN, у такий спосіб була завершена кар'єра чиновника, який дослужився до того, щоб стати другою людиною у команді ФБР.

Повідомляється, що причиною звільнення стало те, що Маккейб злив секретну інформацію в ЗМІ, а також надав неправдиву інформацію слідчим Мін'юсту.

У своїй гнівній заяві Маккейб зазначив, що його звільнення є частиною більш широких зусиль з дискредитації ФБР та розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо зв'язків команди Трампа з РФ.

"Це є частиною триваючої війни Адміністрації проти ФБР та зусиль щодо розслідування спеціального прокурора, яка триває і донині. Їх завзятість у цій кампанії тільки підкреслює важливість роботи спеціального прокурора", - заявив звільнений екс-заступник глави ФБР.

Незабаром після півночі, Трамп відреагував у своєму Twitter.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!