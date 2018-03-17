У США звільнили екс-заступника глави ФБР за 26 годин до виходу на пенсію

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс звільнив екс-заступника глави ФБР Ендрю Маккейба менш ніж за два дні до його виходу на пенсію.

Про це повідомляє CNN.

Як відомо, 29 січня цього року Маккейб пішов з посади заступника директора ФБР. Очікувалося, що він достроково вийде на пенсію у неділю, 18 березня, на своє 50-річчя.

Тепер, у зв'язку зі звільненням, екс-заступник глави ФБР може не отримати своєї пенсії, яку він заробляв більш ніж два десятиліття.

Як відзначає CNN, у такий спосіб була завершена кар'єра чиновника, який дослужився до того, щоб стати другою людиною у команді ФБР.

Повідомляється, що причиною звільнення стало те, що Маккейб злив секретну інформацію в ЗМІ, а також надав неправдиву інформацію слідчим Мін'юсту.

У своїй гнівній заяві Маккейб зазначив, що його звільнення є частиною більш широких зусиль з дискредитації ФБР та розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо зв'язків команди Трампа з РФ.

"Це є частиною триваючої війни Адміністрації проти ФБР та зусиль щодо розслідування спеціального прокурора, яка триває і донині. Їх завзятість у цій кампанії тільки підкреслює важливість роботи спеціального прокурора", - заявив звільнений екс-заступник глави ФБР.

Незабаром після півночі, Трамп відреагував у своєму Twitter.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018

"Ендрю Маккейба ЗВІЛЬНИЛИ, великий день для працьовитих чоловіків і жінок в ФБР - великий день для демократії. Лицемірний Джеймс Комі був його босом та зробив Маккейба схожим на хлопчика з церковного хору. Він знав про брехню та корупцію, що відбувається на найвищому рівні в ФБР!" - написав Трамп.

Нагадаємо, минулого року президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом екс-глава ФБР Джеймс Комі заявив, що президент США Дональд Трамп просив його дати спокій ще тоді раднику Майклу Флінну й припинити розслідування його можливих зв'язків із росіянами.

Європейська правда