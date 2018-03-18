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РФ становится все более непредсказуемой и агрессивной - генсек НАТО

Воскресенье, 18 марта 2018, 12:11
РФ становится все более непредсказуемой и агрессивной - генсек НАТО

НАТО должно улучшить свои оборонные возможности и готовность действовать из-за все более агрессивных и непредсказуемых действий России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

"Мы всегда можем делать больше и должны сейчас подумать об этом. Солсбери, судя по всему, является следствием того, что мы наблюдали в течение нескольких лет - Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что ожидает от немецкого канцлера Ангелы Меркель и других лидеров стран НАТО, что они обновят свой подход на очередном саммите НАТО летом этого года, учитывая риск того, что Россия может постепенно увеличивать вес ядерного оружия в своей доктрине, учениях и новых военных возможностях.

"Я думаю, что на саммите НАТО в июле в Брюсселе канцлер Меркель и ее коллеги столкнутся с новыми решениями. Мы должны быть внимательными и решительными", - подчеркнул Столтенберг.

"Россия не должна сомневаться. Мы всегда готовы ответить, когда один из союзников подвергается военному нападению. Мы хотим устойчивого сдерживания. Мы не хотим войны. Наша цель - деэскалация", - добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Европейская правда

Темы: НАТОРосcия
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