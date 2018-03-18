Порошенко: единственный президент, которого будет выбирать Крым - президент Украины

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Воскресенье, 18 марта 2018, 18:18

Президент Петр Порошенко убежден, что единственным президентом, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины.

Об этом он заявил во время визита в Кувейт в воскресенье, сообщает пресс-служба президента.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы - выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", - сказал Порошенко.

Президент сообщил, что последние несколько дней у него были интенсивные международные контакты.

"И мы получили заверения о непризнании выборов президента России в Крыму", - подчеркнул он.

"И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не имею никаких сомнений", - подчеркнул Порошенко.

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Темы: Порошенко Крым виборы
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