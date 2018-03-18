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Порошенко: єдиний президент, якого обиратиме Крим – президент України

Неділя, 18 березня 2018, 17:18

Президент Петро Порошенко переконаний, що єдиним президентом, якого буде обирати Крим, буде президент України.

Про це він заявив під час візиту до Кувейту в неділю, повідомляє прес-служба президента.

"Звичайно, що ми спостерігаємо і незаконні вибори – вибори президента Російської федерації. Незаконні на території окупованого Криму", - сказав Порошенко.

Президент повідомив, що останні декілька днів мав інтенсивні міжнародні контакти.

"І ми отримали запевнення щодо невизнання виборів президента Росії в Криму", - підкреслив він.

"І єдиний президент, якого буде обирати Крим, буде президент України. Я з цього приводу не маю жодного сумніву", - наголосив Порошенко.

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ відбуваються 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. 

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

Теми: ПорошенкоКримвибори
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