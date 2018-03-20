Экс-чиновнику ГПУ Сусу дали доступ к материалам: расследование завершено

Антикоррупционные органы завершили расследование дела в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.



Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, называя только должность, без имени.



Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили Сусу о завершении досудебного расследования в отношении него по подозрению в совершении преступления по ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.



16 марта подозреваемому и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Как установили детективы НАБУ, человек, находясь в должности старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления Генпрокуратуры, а в дальнейшем заместителя руководителя департамента ГПУ, "на протяжении 2016 систематически присваивал чужое имущество, в том числе в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением".



Подозреваемый продал вещественное доказательство в уголовном производстве посторонним лицам, растратил средства и имущество, изъятые в ходе проведения следственных действий, добавляют в НАБУ

"Следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации своего преступного умысла подозреваемый как руководитель органа досудебного расследования привлекал сотрудников департамента ГПУ, других правоохранительных органов и физических лиц", – заявляет бюро.



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