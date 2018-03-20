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Экс-чиновнику ГПУ Сусу дали доступ к материалам: расследование завершено

Вторник, 20 марта 2018, 14:00

Антикоррупционные органы завершили расследование дела в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, называя только должность, без имени.

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили Сусу о завершении досудебного расследования в отношении него по подозрению в совершении преступления по ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

16 марта подозреваемому и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Как установили детективы НАБУ, человек, находясь в должности старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления Генпрокуратуры, а в дальнейшем заместителя руководителя департамента ГПУ, "на протяжении 2016 систематически присваивал чужое имущество, в том числе в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением".

Подозреваемый продал вещественное доказательство в уголовном производстве посторонним лицам, растратил средства и имущество, изъятые в ходе проведения следственных действий, добавляют в НАБУ

"Следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации своего преступного умысла подозреваемый как руководитель органа досудебного расследования привлекал сотрудников департамента ГПУ, других правоохранительных органов и физических лиц", – заявляет бюро.

Кроме того, подозреваемый внес заведомо недостоверные данные в декларации за 2015 год. В частности, экс-чиновник не внес в e-декларацию сведения о пребывании в его пользовании в течение 2015 года внедорожника "Audi Q7".

НАБУ отмечает, что приведенные факты детективы расследовали с октября 2016 года.

Как известно, автомобиль Суса Audi Q7 был записан на 85-летнюю бабушку. В ночь на 17 августа 2016 года Сус завил в полицию, что этот внедорожник угнали.

14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиль.

Дмитрия Суса задержали 25 июля 2017 года в аэропорту "Борисполь". 26 июля ему сообщили о подозрении в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора – ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК.

27 июля Соломенский райсуд Киева избрал Сусу мерe пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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