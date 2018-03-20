Екс-чиновнику ГПУ Сусу дали доступ до матеріалів: розслідування завершено

Антикорупційні органи завершили розслідування справи щодо екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, називаючи лише посаду, без імені.

Детективи НАБУ й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили Сусу про завершення досудового розслідування стосовно нього за підозрою у вчиненні злочину за ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.

16 березня підозрюваному та його захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження, після ознайомлення з якими буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду.

Як встановили детективи НАБУ, особа, перебуваючи на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Генпрокуратури, а у подальшому заступника керівника департаменту ГПУ, "впродовж 2016 року систематично привласнювала чуже майно, у т.ч. у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем".

Підозрюваний продав речовий доказ у кримінальному провадженні стороннім особам, розтратив кошти й майно, вилучені в ході проведення слідчих дій, додають у НАБУ

"Слідство зібрало достатньо доказів, які свідчать про те, що для реалізації свого злочинного умислу підозрюваний як керівник органу досудового розслідування залучав співробітників департаменту ГПУ, інших правоохоронних органів та фізичних осіб", – заявляє бюро.

Крім того, підозрюваний вніс завідомо недостовірні дані до декларації за 2015 рік. Зокрема, екс-чиновник не вніс до е-декларації відомості про перебування в його користуванні впродовж 2015 року позашляховика "Audi Q7".

НАБУ зазначає, що наведені факти детективи розслідували з жовтня 2016 року.

Як відомо, автомобіль Суса Audi Q7 було записано на 85-річну бабусю У ніч на 17 серпня 2016 року Сус завив до поліції, що цей позашляховик викрали.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Дмитра Суса затримали 25 липня 2017 року в аеропорту "Бориспіль". 26 липня йому повідомили про підозру у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора – ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення майна), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

27 липня Солом'янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці.

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