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Кольченко выпустили из штрафного изолятора

Четверг, 22 марта 2018, 01:24

Украинского политзаключенного Александра Кольченко выпустили из штрафного изолятора российской колонии.

Об этом в Facebook сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.

"Маленькая хорошая новость. Кольченко выпустили из ШИЗО и он, наконец, получил посылку. На самом деле для, для того, кто понимает, как важен за решёткой каждый витамин и каждый предмет с воли, это большая хорошая новость. Больше никаких новостей про Сашу Кольченко нет", - написала она.

Ранее Щур со ссылкой на информацию адвоката, работающего по договору с Уральской правозащитной группой, который 16 марта посетил Кольченко в ИК-6 г. Копейска, сообщила, что Кольченко посадили в ШИЗО на 13 суток по надуманному поводу.

Как известно, мама политзаключенного Лариса Кольченко в ноябре 2017 года сообщала об ухудшении состояния здоровья ее сына. По словам женщины, ее сын сильно похудел – из-за потери веса в исправительной колонии его госпитализировали с диагнозом "дефицит веса".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просила российскую коллегу Татьяну Москалькову проконтролировать лечение украинца.

Александр Кольченко был задержан российскими силовиками в мае 2014 года в Симферополе вместе с режиссером Олегом Сенцовым, оккупанты Крыма обвинили их в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма, а Кольченко - к 10 годам колонии. Оба опровергли все обвинения.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

Темы: политзаключенныеРосcияправа человека
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