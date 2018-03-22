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Кольченка випустили зі штрафного ізолятора

Четвер, 22 березня 2018, 01:24

Українського політв'язня Олександра Кольченка випустили зі штрафного ізолятора російської колонії.

Про це у Facebook повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур.

"Маленька гарна новина. Кольченко випустили з ШІЗО і він, нарешті, отримав посилку. Насправді, для того, хто розуміє, як важливий за ґратами кожен вітамін і кожен предмет з волі, це велика гарна новина. Більше ніяких новин про Сашу Кольченка немає", – написала вона.

Раніше Щур з посиланням на інформацію адвоката, який працює за договором з Уральською правозахисною групою і 16 березня відвідав Кольченка у ВК-6 м. Копейська, повідомила, що Кольченка відправили до ШІЗО на 13 діб під надуманим приводом.

Як відомо, мама політв'язня Лариса Кольченко в листопаді 2017 року повідомляла про погіршення стану здоров'я її сина. За словами жінки, її син сильно схуд – через втрату ваги у виправній колонії його госпіталізували з діагнозом "дефіцит ваги".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просила російську колегу Тетяну Москалькову проконтролювати лікування українця.

Олександр Кольченко був затриманий російськими силовиками у травні 2014 року в Сімферополі разом з режисером Олегом Сенцовим, окупанти Криму звинуватили їх у організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму, а Кольченка  – до 10 років колонії. Обидва спростували всі звинувачення.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

Теми: політв'язніРосіяправа людини
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