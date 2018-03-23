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В Одесской области снесли последний памятник деятелю тоталитарного режима

Пятница, 23 марта 2018, 02:07
В Одесской области снесли последний памятник деятелю тоталитарного режима

В селе Заводовка в Одесской области демонтирован последний на территории региона памятник одному из вождей тоталитарного режима - Сергей Кирову, который стоял рядом с местным домом культуры.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Березовской райгосадминистрации Сергей Лоскутников, пишет Укринформ.

"Памятник большевистскому вождю Кирову был демонтирован после сегодняшней встречи в райгосадминистрации, на которой руководителю Заводовского сельсовета Максиму Кутовому предъявлены некоторые архивные документы, связанные с деятельностью бывшего колхоза им. Кирова и сооружением в Заводовке этой скульптуры", - отметил Лоскутников .

Ранее председатель сельсовета Кутовой отказывался выполнять требования закона о декоммунизации, мотивируя это отсутствием надписи или таблички на постаменте памятника.

"Я прибыл в Заводовку и возглавил сельсовет менее года назад. Не знаю, кому поставлен памятник рядом с домом культуры - Кирову или кому-то другому. Ибо на нем нет таблички. Поэтому и не будем его сносить", - объяснял свою позицию Кутовой.

В то же время он подтвердил, что руководство Березовского района уже обращало внимание на игнорирование требований закона, предусматривающего снос символов тоталитарного режима.

"Однако мне не показали документов, что это именно памятник Кирову. Я знаю только, что местные жители когда-то работали в колхозе им. Кирова. И также знаю свои права и полномочия", - утверждал председатель.

Как сообщалось, в прошлом году так же пытался блокировать снос последних памятников вождям тоталитарного режима Ленину и Калинину в Болградском районе Кубейский поселковый голова. При этом бывший партфункционер КПСС ссылался на недостаток средств для проведения демонтажных работ.

Темы: декоммунизацияОдесская область
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