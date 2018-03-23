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Суд в Британии разрешил обыскать офисы Cambridge Analytica

Пятница, 23 марта 2018, 22:27
Суд в Британии разрешил обыскать офисы Cambridge Analytica

Суд в Великобритании согласовал ордер на обыск офисов компании Cambridge Analytica по обвинению в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook для политических целей.

Об этом сообщает AFP.

Просьбу о предоставлении соответствующего ордера послала комиссар по информации Великобритании Элизабет Дэнхем. Она расследует обвинения в том, что фирма, возможно, незаконно получила данные пользователей Facebook.

В суде сообщают, что полное объяснение этого решения дадут во вторник, 27 марта.

Как известно, 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

СМИ обнаружили, что компания незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Эту информацию использовали для создания эффективной политической рекламы в сети во время президентской кампании Трампа.

22 марта Ггендиректора Cambridge Analytica Александра Никса отстранили от работы.

Мария Думанская, УП
Темы: Великобританиясудобыскискандал
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