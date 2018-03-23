Суд у Британії дозволив обшукати офіси Cambridge Analytica

Суд у Великій Британії погодив ордер на обшук офісів компанії Cambridge Analytica через звинувачення у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook для політичних цілей.

Про це повідомляє AFP.

Прохання про надання відповідного ордеру надіслала комісар з інформації Великої Британії Елізабет Денхем. Вона розслідує звинувачення у тому, що фірма, можливо, незаконно отримала дані користувачів Facebook.

У суді повідомляють, що повне пояснення цього рішення нададуть у вівторок, 27 березня.

Як відомо, 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

ЗМІ виявили, що компанія незаконно отримала дані 50 мільйонів користувачів Facebook. Цю інформацію використали для створення ефективної політичної реклами у мережі під час президентської кампанії Трампа.

Того ж дня гендиректора Cambridge Analytica Александра Нікса відсторонили від роботи.

22 березня засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг вперше прокоментував цей скандал. Він заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів та обмежить доступ цих даних для розробників.