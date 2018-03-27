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Российских дипломатов высылают уже 24 страны, будут выдворены 139 человек

Вторник, 27 марта 2018, 09:42
Российских дипломатов высылают уже 24 страны, будут выдворены 139 человек

Уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании.

Об этом в Twitter заявил руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский, сообщает "Европейская правда".

По его словам, уже 24 страны объявили о выдворении 139 сотрудников российских дипмиссий. Последней присоединилась Австралия, она вышлет двух россиян.

Ранее сообщалось, что уже более 20 стран мира заявили о своем решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

По данным европейских СМИ, в ближайшее время этот список может дополнительно увеличиться.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку", 

История двойного шпиона Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля.

Темы: РосcияПольшадипломатические отношения
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