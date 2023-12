Российских дипломатов высылают уже 24 страны, будут выдворены 139 человек

Уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании.

Об этом в Twitter заявил руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский, сообщает "Европейская правда".

По его словам, уже 24 страны объявили о выдворении 139 сотрудников российских дипмиссий. Последней присоединилась Австралия, она вышлет двух россиян.

In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. pic.twitter.com/PqVIVN51gV