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Російських дипломатів висилають вже 24 країни, будуть видворені 139 осіб

Вівторок, 27 березня 2018, 09:42
Російських дипломатів висилають вже 24 країни, будуть видворені 139 осіб

Уже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії.

Про це у Twitter заявив керівник відділу ОБСЄ та відділу східної безпеки МЗС Польщі Домінік Янковський, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, вже 24 країни оголосили про видворення 139 співробітників російських дипмісій. Останньою приєдналася Австралія, вона вишле двох росіян.

Раніше повідомлялося, що вже понад 20 країн світу заявили про своє рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна РФ Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

За даними європейських ЗМІ, ближчим часом цей перелік може додатково зрости.

Детальніше читайте у статті на сайті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку", 

Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПольщадипломатичні відносини
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