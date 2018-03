Російських дипломатів висилають вже 24 країни, будуть видворені 139 осіб

Уже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії.

Про це у Twitter заявив керівник відділу ОБСЄ та відділу східної безпеки МЗС Польщі Домінік Янковський, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, вже 24 країни оголосили про видворення 139 співробітників російських дипмісій. Останньою приєдналася Австралія, вона вишле двох росіян.

In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. pic.twitter.com/PqVIVN51gV