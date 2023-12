Госдеп США отреагировал на заявление Лаврова о выдворении дипломатов РФ

В Госдепе США назвали "смехотворным" заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что именно США шантажировали остальные страны, заставив их к массовой высылке дипломатов РФ по всему миру.

Об этом заявила представитель Государственного департамента Хизер Науэрт, передает "Укринформ".

"Я бы назвала это смехотворным. Эти действия были начаты Великобританией, поскольку мы знаем, что случилось – попытка убийства британского гражданина и его дочери на британской земле. США, как и многие другие, проявили солидарность с нашим союзником. Это был смехотворный комментарий Лаврова", – подчеркнула Науэрт.

.@statedeptspox: The U.S., #UnitedKingdom, @NATO & now 25 other countries have so far announced the expulsions of 151 Russian personnel. The end result is a testimony of how seriously the world takes #Russia’s ongoing global campaign to undermine international peace & stability. pic.twitter.com/cUtNsDE5I0