Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдеп США отреагировал на заявление Лаврова о выдворении дипломатов РФ

Среда, 28 марта 2018, 03:10

В Госдепе США назвали "смехотворным" заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что именно США шантажировали остальные страны, заставив их к массовой высылке дипломатов РФ по всему миру.

Об этом заявила представитель Государственного департамента Хизер Науэрт, передает "Укринформ".

"Я бы назвала это смехотворным. Эти действия были начаты Великобританией, поскольку мы знаем, что случилось  попытка убийства британского гражданина и его дочери на британской земле. США, как и многие другие, проявили солидарность с нашим союзником. Это был смехотворный комментарий Лаврова",  подчеркнула Науэрт.

"Конечный результат на данный момент  151 российский разведчик отправлен домой в Москву. Это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает российскую глобальную кампанию по подрыву международного мира и стабильности, угрозу суверенитету и безопасности стран по всему миру и дискредитацию западных институтов",  отметила она .

"Вашингтон держит открытыми двери для диалога с российским правительством. Но если Россия хочет улучшить отношения, она должна, прежде всего, признать свою ответственность за атаку в Солсбери и прекратить безответственное агрессивное поведение",  заявила Науерт.

"Соединенные Штаты ожидают, что больше стран присоединятся к решению выслать российских дипломатов",  сообщила прес-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщалось, по итогам одновременного решения из более 20 стран будут выдворены свыше 140 российских разведчиков-дипломатов. В то же время некоторые государства, которых считают "друзьями России в ЕС", отказываются высылать российских дипломатов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс высылает сразу 7 дипломатов российской миссии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "хамством" такие действия стран и пообещал ответ.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
США
"Советские БМП и близко не стоят": Минобороны объяснило преимущества Bradley
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: