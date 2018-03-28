Держдеп США відреагував на заяву Лаврова про видворення дипломатів РФ

У Держдепі США назвали "сміхотворною" заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що саме США шантажували решту країн, примусивши їх до масового вислання дипломатів РФ по всьому світу.

Про це заявила речниця Державного департаменту Хізер Науерт, передає "Укрінформ".

"Я би назвала це сміхотворним. Ці дії були розпочаті Великою Британією, оскільки ми знаємо, що трапилось – спроба вбивства британського громадянина і його доньки на британській землі. США, як і багато хто інший, проявили солідарність з нашим союзником. Це був сміхотворний коментар Лаврова", – підкреслила Науерт.

.@statedeptspox: The U.S., #UnitedKingdom, @NATO & now 25 other countries have so far announced the expulsions of 151 Russian personnel. The end result is a testimony of how seriously the world takes #Russia’s ongoing global campaign to undermine international peace & stability. pic.twitter.com/cUtNsDE5I0 — Department of State (@StateDept) March 27, 2018

"Кінцевий результат на даний момент - 151 російського розвідника відправлено додому в Москву. Це свідчення того, наскільки серйозно світ сприймає російську глобальну кампанію з підриву міжнародного миру і стабільності, загрозу суверенітету й безпеці країн по всьому світу та дискредитацію західних інституцій", – наголосила вона.

"Вашингтон тримає відкритими двері для діалогу з російським урядом. Але якщо Росія хоче поліпшити відносини, вона повинна, насамперед, визнати свою відповідальність за атаку в Солсбері та припинити безвідповідальну агресивну поведінку", – заявила Науерт.

"Сполучені Штати очікують, що більше країн приєднаються до їхнього рішення вислати російських дипломатів", – повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Dozens of EU and partner countries + NATO have joined the UK and the U.S. to expel Russian intel officers hiding under diplomatic cover. More should follow our lead. Allies stand together! — Sarah Sanders (@PressSec) March 27, 2018

Як повідомлялося, за підсумками одночасного рішення із понад 20 країн будуть видворені понад 140 російських розвідників-дипломатів. Водночас, деякі держави, яких вважають "друзями Росії в ЄС" відмовляються висилати російських дипломатів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс висилає відразу 7 дипломатів з російської місії.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав "хамством" такі дії країн і пообіцяв відповідь.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".