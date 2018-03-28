Держдеп США відреагував на заяву Лаврова про видворення дипломатів РФ

1834 перегляди
Середа, 28 березня 2018, 03:10

У Держдепі США назвали "сміхотворною" заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що саме США шантажували решту країн, примусивши їх до масового вислання дипломатів РФ по всьому світу.

Про це заявила речниця Державного департаменту Хізер Науерт, передає "Укрінформ".

"Я би назвала це сміхотворним. Ці дії були розпочаті Великою Британією, оскільки ми знаємо, що трапилось – спроба вбивства британського громадянина і його доньки на британській землі. США, як і багато хто інший, проявили солідарність з нашим союзником. Це був сміхотворний коментар Лаврова", – підкреслила Науерт.

"Кінцевий результат на даний момент - 151 російського розвідника відправлено додому в Москву. Це свідчення того, наскільки серйозно світ сприймає російську глобальну кампанію з підриву міжнародного миру і стабільності, загрозу суверенітету й безпеці країн по всьому світу та дискредитацію західних інституцій", – наголосила вона.

"Вашингтон тримає відкритими двері для діалогу з російським урядом. Але якщо Росія хоче поліпшити відносини, вона повинна, насамперед, визнати свою відповідальність за атаку в Солсбері та припинити безвідповідальну агресивну поведінку", – заявила Науерт.

"Сполучені Штати очікують, що більше країн приєднаються до їхнього рішення вислати російських дипломатів", – повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Як повідомлялося, за підсумками одночасного рішення із понад 20 країн будуть видворені понад 140 російських розвідників-дипломатів. Водночас, деякі держави, яких вважають "друзями Росії в ЄС" відмовляються висилати російських дипломатів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс висилає відразу 7 дипломатів з російської місії.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав "хамством" такі дії країн і пообіцяв відповідь.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: США Росія Велика Британія
powered by lun.ua
По темі
ЗМІ: Коломойський і Тарута влаштовували фейкові слухання щодо НБУ у підвалі Капітолія 28 березня 2018, 02:38
Волкер анонсував свій візит на Донбас 28 березня 2018, 01:11
Клімкін скасував візит до Нью-Йорка 27 березня 2018, 11:37
Усі новини
Головні новини
ЗМІ: Коломойський і Тарута влаштовували фейкові слухання щодо НБУ у підвалі Капітолія
48 годин на виїзд: Ар'єв розповів, яких дипломатів РФ висилає Україна
Балух після оголошення голодування п'є тільки воду і чай - правозахисники
Розкрадання коштів "Держінвестпроекту": НАБУ повідомило про сьомого підозрюваного
Усі новини
архітектура

7 київських вивісок, за які не соромно

Фото, відео

Вихідні в Instagram: кияни на "Кураж Базарі"