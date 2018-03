Держдеп США відреагував на заяву Лаврова про видворення дипломатів РФ

У Держдепі США назвали "сміхотворною" заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що саме США шантажували решту країн, примусивши їх до масового вислання дипломатів РФ по всьому світу.

Про це заявила речниця Державного департаменту Хізер Науерт, передає "Укрінформ".

"Я би назвала це сміхотворним. Ці дії були розпочаті Великою Британією, оскільки ми знаємо, що трапилось – спроба вбивства британського громадянина і його доньки на британській землі. США, як і багато хто інший, проявили солідарність з нашим союзником. Це був сміхотворний коментар Лаврова", – підкреслила Науерт.

.@statedeptspox: The U.S., #UnitedKingdom, @NATO & now 25 other countries have so far announced the expulsions of 151 Russian personnel. The end result is a testimony of how seriously the world takes #Russia’s ongoing global campaign to undermine international peace & stability. pic.twitter.com/cUtNsDE5I0