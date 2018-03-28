"Братство" Корчинского взяло в осаду телеканал ZIK

Представители "Братства" Дмитрия Корчинского начали пикетирование киевского офиса телеканала ZIK, расположенного в Октябрьском дворце в Киеве.

Об этом сообщают Корчинский и телеканал.

"Братство" Дмитрия Корчинского с утра осадило один из входов в Октябрьский дворец", - сообщили в эфире.

В то же время Корчинский написал в Facebook, что его активисты начинают круглосуточное пикетирование ZIKа, поскольку у него появилась информация, что Виктор Медведчук собрался купить телеканал.

"Сейчас активисты Братства начали круглосуточное пикетирование ЗІКа с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его москвой. Рассматривается возможность блокады", - говорит он.

В эфире при этом рассказали, что руководство канала считает слова Корчинского абсурдом, потому что вообще не собирается продавать телеканал кому-либо.

По словам журналистки телеканала, ведущей репортаж из-под офиса, на пикет собралось около 50 "братьев", ведут себя они мирно.

Как видно в сюжете, молодые люди принесли и разложили шины, установили две палатки, используемые для распространения агитматериалов, и поставили вдоль здания ряд деревянных "ежей" с лентой колючей проволоки.

Ведущая рассказала, что Октябрьский дворец сейчас находится под охраной "Национальных дружин", представители которых находятся в помещении дворца, чтобы не допустить нападение на канал.

В то же время генеральный продюсер и ведущая телеканала Наталья Влащенко сообщила в Facebook, что в 18:00 к ней на прямой эфир придет Дмитрий Корчинский.

"У нас было много дискуссий за эти годы. Сегодняшняя будет, видимо, самой драматической", - отметила она.

Как известно, 27 марта в организации "Национальные дружины" заявили, что взяли под охрану телеканал ZIK, чтобы "защитить свободу слова".

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Евгений Кизилов, УП