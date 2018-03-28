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"Братство" Корчинського взяло в облогу телеканал ZIK

Середа, 28 березня 2018, 17:23

Представники "Братства" Дмитра Корчинського почали пікетування київського офісу телеканалу ZIK, розташованого в Жовтневому палаці в Києві.

Про це повідомляють Корчинський і телеканал.

"Братство" Дмитра Корчинського від ранку взяло в облогу один із входів до Жовтневого палацу", - повідомили в ефірі.

Водночас Корчинський написав у Facebook, що його люди починають цілодобове пікетування ZIKу, оскільки в нього з'явилася інформація, що Віктор Медведчук зібрався купити телеканал.

"Нині активісти Братства розпочали цілодобове пікетування ЗІКу з метою продемонструвати готовність знищити цей канал у разі остаточного придбання його москвою. Розглядається можливість блокади", - каже він.

В ефірі натомість розповіли, що керівництво каналу вважає слова Корчинського абсурдом, бо взагалі не збирається продавати телеканал будь-кому.

За словами журналістки телеканалу, що вела репортаж з-під офісу, на пікет зібралося біля 50 "братів", поводяться вони мирно.

 

Як видно з сюжету, молодики принесли і розклали шини, встановили два намети, що використовуються для розповсюдження агітматеріалів, і поставили вздовж будівлі декілька дерев'яних "їжаків" зі стрічкою колючого дроту.

 

Ведуча розповіла, що Жовтневий палац зараз перебуває під охороною "Національних дружин", представники яких перебувають у приміщені палацу, аби не допустити напад на канал.

 

Водночас генеральний продюсер і ведуча телеканалу Наталія Влащенко повідомила у Facebook, що о 18:00 до неї на прямий ефір завітає Дмитро Корчинський.

"У нас було багато дискусій за ці роки. Сьогоднішня буде, мабуть, найдраматичнішою", - зазначила вона.

Як відомо, 27 березня в організації "Національні дружини" заявили, що взяли під охорону телеканал ZIK, щоб "захистити свободу слова".

Читайте також: ZIтKнення. Чому Димінський звинувачує Банкову в спробі рейдерства телеканалу

Євген Кізілов, УП

Теми: телебаченняЗМІмедіанадзвичайна подіямітинги
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