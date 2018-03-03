Из-за обстрелов Донецкая фильтровальная станция снова не работает

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Суббота, 3 марта 2018, 01:39

В результате боевых действий в оборудовании Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой несколько населенных пунктов, произошло короткое замыкание.

Об этом сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский в facebook.

"Остановлена ​​работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Как сообщают мне в департаменте по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы, в результате боевых действий случилось короткое замыкание оборудования ", - говорится в сообщении.

Жебривский добавил, что сейчас в районе ДФС установлен режим тишины, на станции работают службы "Воды Донбасса" - чинят выведено из строя оборудования.

"К утру обещают справиться", - написал глава администрации.

Что касается Авдеевки, то перебоев с водоснабжением нет. По словам главы местной ВЦА Павла Малыхина, запасные резервуары полностью заполнены водой, сообщил Жебривский.

Темы: Донбасс Авдеевка Жебривский
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