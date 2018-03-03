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Полиция объяснила штурм палаточного городка под ВР. Лагерь демонтируют

Суббота, 3 марта 2018, 08:17
Полиция объяснила штурм палаточного городка под ВР. Лагерь демонтируют

Возле Верховной Рады проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"3 марта сотрудниками полиции Киева проводятся следственные действия в палаточном городке, расположенном возле Верховной Рады. Процессуальные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева. Поддержка полицейскими обеспечена по требованию следователя", - заявил Крищенко.

По его словам, следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Крищенко добавил, что во время проведения следственных действий жители палаточного городка оказывали сопротивление, поэтому полицейским пришлось задержать жителей городка, в настоящее время уже 50 доставлены в райуправления полиции.

"Постановление суда дает следственным возможность работать на месте совершения противоправных действий, изымать вещественные доказательства и опрашивать возможных свидетелей. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений. Уже сейчас взрывотехники изымают несколько предметов, визуально похожих на заряженные гранаты. Также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствам", - сообщил Крищенко.

Глава МВД Арсен Аваков позже в своем Твиттере также прокомментировал события на площади Конституции и на ул. Грушевского под ВР.

"Мы тоже прикрутили .. а говорят здесь некоторые, что не то имели в виду", - отметил он.

 
 
ФОТО - ПРЕСС-СЛУЖБА НАЦПОЛИЦИИ

Как сообщает корреспондент УП с места события, в настоящее время возле Верховной Рады правоохранители продолжают демонтаж палаточного городка, из палаток извлекают личные вещи митингующих, все складывают в мешки.

Возле кордона правоохранителей собрались около 50 человек в поддержку задержанных участников акции, и выкрикивают в адрес полиции "Все в АТО", "Позор", "За что продались?".

Спецпризначенці демонтують наметове містечко під ВР
 
Правоохранители демонтируют палаточный городок под ВР
Фото - FB Yan Dobronosov
 
Возле остатков палаточного городка собрались люди в поддержку задержанных жителей лагеря.
Фото - Эльдар Сарахман, УП 
 
 
 
 

Как известно, утром 3 марта возле палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

27 февраля возле Верховной Рады во время столкновений с правоохранителями пострадали 14 правоохранителей. В полиции напомнили, что за прошлый год при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских.

17 декабря лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили после участия в "Марше за импичмент" и выступления на вече в центре Киева заявил, что в Октябрьском дворце на ул. Институтской будет обустроен "координационный штаб".  После противостояния с силами Нацгвардии и правоохранителями участники акции прорвались в холл Октябрьского дворца, но дальше их не пропустили нацгварцейцы. В Октябрьском в это время шел концерт, на котором также присутствовали дети.

По факту событий под Октябрьским дворцом в Киеве полиция начала два уголовных производства.

Украинская правда

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Темы: полицияВерховная РадамитингиСаакашвили
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