Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция раскрыла нападения на общество венгров в Ужгороде

Воскресенье, 4 марта 2018, 17:05
Полиция раскрыла нападения на общество венгров в Ужгороде

Полиция раскрыла нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, задержаны 5 человек, причастных к нападениям.

Об этом 4 марта сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Один из них задержан в Черкассах, еще двое - в Кропивницком", - сообщил он.

По данным Князева, установлен и объявлен в розыск возможный руководитель нападений. 

4 марта правоохранители задержали трех человек, причастных к нападению на Общество венгерской культуры в Ужгороде 27 февраля.
 
4 марта правоохранители задержали трех человек, причастных к нападению на Общество венгерской культуры в Ужгороде 27 февраля.
Фото - пресс-служба НПУ

"Накануне закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Именно этих двух лиц наши польские коллеги задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей", - сообщил глава НП Украины.

При поддержке Генпрокуратуры решается вопрос о допросе задержанных.

Подробнее о нападениях на Общество венгров на Закарпатье читайте в материале "Польская фаланга Путина: кто стоит за поджогом организации венгров в Ужгороде"

Как известно,  4 февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде. МИД Украины осудило "такие позорные провокации" как нападение на помещение нацменьшинств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представителей венгерского нацменьшинства Закарпатья запугивают, и вместе с законами это "недопустимо". Он также заявил, что все убытки от поджога здания ОО "ОВКЗ-КМКС" берет на себя правительство Венгрии.

27 февраля на офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде снова было совершено нападение, но в этот раз злоумышленники установили самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало, став причиной пожара. 

Украинская правда
Темы: ВенгрияЗакарпатьеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Венгрия
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Венгрия приняла российского министра, хочет "держать каналы связи открытыми"
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: