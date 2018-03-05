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В феврале 8 раз нападали на журналистов – НСЖУ

Понедельник, 5 марта 2018, 08:57

Национальный союз журналистов Украины заявляет о восьми случаях применения силы против сотрудников СМИ в феврале.

"Нападения произошли на Львовщине, Волыни, Полтавщине, в Одессе, Чернигове и Киеве", - говорится в сообщении НСЖУ.

Отмечается, что в большинстве случаев жертвами физической агрессии становились съемочные группы телеканалов.

Всего с начала года зафиксировано 10 проявлений физической агрессии по отношению к журналистам.

Как известно, 3 марта сотрудник полиции применил газовый баллончик против корреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко.

Freedom House заявил, что из-за давления журналисты в Украине избегают критических тем.

По данным НСЖУ, в 2017 году на журналистов нападали 90 раз.

Темы: свобода словаСМИкриминал
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