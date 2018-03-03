Полиция под Радой применила газовый баллончик против журналиста

Сотрудник полиции применил газовый баллончик против корреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на слова журналиста, он в этот момент вел фото- и видеосъемку утренних событий под зданием Верховной Рады.

При нем было удостоверение журналиста, которое он держал перед собой. Камера была направлена ​​в сторону палаток активистов.

Фото Радио Свобода

"В один момент работник полиции приблизился к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо", - заявляет "Радио Свобода".

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР.



"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.