Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС официально снял санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева

Понедельник, 5 марта 2018, 10:56
ЕС официально снял санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева

Совет Европейского Союза в понедельник продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, одновременно ограничения против двух лиц не продлены.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Отмечается, что Совет ЕС продлил до 6 марта 2019 года действие замораживания активов против 13 человек, "которые считаются ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребления служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины".

Отдельно отмечено, что ограничительные меры в отношении двух лиц не были расширены.

Как известно, на прошлой неделе послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Решение должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС 6 марта.

Напомним, 21 февраля Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребления с государственными финансами и нарушения прав человека.

Последний раз санкции были продлены в марте 2017 года.

Читайте также: "Победа Сергея Клюева в Суде ЕС: почему санкции отменены и что это изменит для других экс-чиновников".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСсанкцииКлюевЛукаш
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ЕС
От Вильнюса до Вильнюса
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: