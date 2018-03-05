К делу Левочкина приобщили документы от Рабиновича

Национальное антикоррупционное бюро приобщило к производству по факту незаконного обогащения народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина документы об аресте его французских активов, предоставленные нардепом Вадимом Рабиновичем.

Об этом говорится в ответе НАБУ Рабиновичу, который он опубликовал в Facebook.

"Информируем, что предоставленные вами документы приобщены к материалам уголовного производства... по факту возможного приобретения народным депутатом Украины Левочкиным С.В. в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами... и будут использованы во время проведения досудебного расследования", – говорится в обнародованном документе.

Кроме того, в ответе НАБУ указывает, что уголовное производство по факту незаконного обогащения длится с 27 мая 2017 года.

Ранее во время пресс-конференции нардеп от "Оппоблока" Вадим Рабинович заявил, что суд в Ницце по его иску "арестовал поместье семьи Левочкиных".

По его словам, аресты были наложены на имения стоимостью в 40 и 10 миллионов евро. Арестованное имущество зарегистрировано на компании Glorietta Investments и SCI, конечным бенефициаром которых является жена Левочкина. В одном из этих имений, по данным французского суда, проживают супруги Левочкины.

В пресс-службе депутата заявили, что сообщение об аресте его зарубежных активов не соответствует действительности.

Ранее "Украинская правда" писала, что фракция "Оппозиционного блока" оказалась на грани раскола, инициатором которого является известный олигарх Ринат Ахметов.

Так, по информации УП, часть "Оппоблока" находится под влиянием Рината Ахметова, а вторая – бывшего главы АП Сергея Левочкина и олигарха Дмитрия Фирташа.

Рабинович, который инициировал арест иностранных имений Левочкина, вышел из партий "Оппозиционный блок" и является лидером партии "За жизнь". Кроме того, он обвинял ОБ в организации покушения на него и попытки поджога его дома.