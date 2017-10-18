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Рабинович обвинил "Оппоблок" в организации покушения на него

Среда, 18 октября 2017, 01:19

Народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович обвинил эту же партию в организации покушения на него и попытки поджога его дома.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Теперь я уже могу сказать, сегодня мне уже разрешили... две недели назад вот здесь под "112 каналом" группа молодых людей..., пятеро из них сегодня задержаны, четверо еще нет.. пытались совершить покушение на народного депутата, меня", - заявил он, демонстрируя фотографии упомянутых людей.

По его словам, тогда сработала охрана телеканала и он смог уехать.

"Ровно через две недели они подожгли мой дом... его потушили в 12 часов ночи", - продолжил он.

Депутат также утверждает, что 17 октября во время митинга этих людей с оружием задержала СБУ. По его словам, задержанные назвали заказчика.

"Заказчиком оказался некий гражданин, фамилию которого назовут правохранители, связанный и заказано всё это "Оппозиционным блоком", - заявил Рабинович.

При этом он назвал фамилии лидеров "Оппозиционного блока" Сергея Лёвочкина и Юрия Бойка в качестве причастных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Оппозиционный блокРабинович
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