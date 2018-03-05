Власенко обжалует запрет на командировки в пленарные недели

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Понедельник, 5 марта 2018, 17:00

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко просит Окружной админсуд Киева признать недействительным запрет нардепам ездить в командировки в дни пленарных заседаний Верховной Рады.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сайт суда.

"Истец просит суд признать противоправным и недействительным абзац 3 пункта 4 распоряжения главы Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата Украины", где речь идет о том, что не осуществляются командировки народных депутатов в недели, отведенные для пленарных заседаний парламента…, кроме командировок для участия в официальных парламентских делегациях Украины или по решению парламента", - сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об открытии производства в административном деле.

Как известно, в апреле 2016 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не будет подписывать народным депутатам командировочные заявления во время пленарных заседаний украинского парламента. 

Темы: Власенко Верховная Рада
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